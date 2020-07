Igor, prečo padajú úprimní opižmení ľudia do žumpy?

Poznáte ten pocit, keď ste v prítomnosti človeka, ktorý klame a ohýba pravdu, len aby nemusel pykať?

Úprimný človek si ľahko získa priateľov. Priznať si chybu, byť úprimný, to už si pochopil, že to funguje, lebo ti to funguje, ale neprebrať za ňu zodpovednosť, to je TVOJA DOBA. Falošná úprimnosť. A ľudia sú falošní, lebo to vidia zhora od teba. Ohýbajú pravdu v prospech seba. Vidím to denne. A čo ma najviac v tom marazme teší? Že prebratie zodpovednosti vidím taktiež denne. Najčastejšie tými najmenej majetnými ľuďmi. Aj vzdelanými, aj nevzdelanými. Závisí človek od človeka, čím sa inšpiruje. Z toho vyplýva, že nie vzdelanie, ale love alebo verejná hanba sú ten hýbateľ, ako vždy v histórii ľudstva. A u teba podporený pižmom moci. NIE SI ZMENA. Zhora značkuješ týmto pižmom všetkých ľudí Slovenska, hlavne svojich voličov a podľa toho sa morálka spoločnosti preklápa. Igorko, stojíš na strane váhy, z ktorej sa šmýkajú opižmení ľudia do septiku a hovienkovej morálky. Komu sa to páči ľudia?